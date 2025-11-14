Промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Едді Хірн дав останню інформацію щодо організації поєдинку підопічного з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Функціонера цитує vringe.com:

Наступного року ми проведемо бій у лютому, а потім битимемося з Тайсоном Ф'юрі, якщо Туркі Аль аш-Шейх реалізує свої плани та стратегію. Ми зустрілися з ним у Лондоні цього тижня. Все, що ми робимо з Ентоні Джошуа, відбувається відповідно до вказівок та під керівництвом Турки Аль аш-Шейха. Він надав нам чудові можливості.

Тепер відповідальність за переговори з Тайсоном Ф'юрі та за спробу укласти угоду лежить на Туркі Аль аш-Шейху. Я не можу сказати, що ми вже б'ємося з Тайсоном Ф'юрі. Але можу сказати одне: Туркі Аль аш-Шейх сказав нам: «Я організую бій Джошуа проти Ф'юрі. Ось ваша пропозиція. Приймаєте?» І ми прийняли.

Чи укладено угоду? Ні. Тому що я не знаю, на якому етапі Турки переговори з Ф'юрі. Все, що я знаю, він ще жодного разу не провалив жодної угоди щодо організації бою.