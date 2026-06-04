Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) пояснив, чому його поєдинок проти відомого блогера та боксера Джейка Пола затягнувся до шостого раунду. Британський важковаговик зізнався, що свідомо не форсував події на рингу. Слова наводить Bloody Elbow.

За словами Джошуа, швидка зупинка бою на перших хвилинах не принесла б вболівальникам справжнього задоволення, тому він вирішив влаштувати для публіки більш тривале видовище, яке в підсумку завершилося його перемогою нокаутом.

Розумів, якщо просто обрушу на нього град ударів, а бій буде зупинено рефері через 30 секунд або через два-три раунди, як мені здається, це не принесло б належного задоволення. Мені дали суворе вказівку і поставили завдання — позбутися Джейка Пола і прибрати його з нашого улюбленого виду спорту — боксу. Неважливо, скільки раундів мені на це знадобилося — один чи шість, вважаю, що роботу було виконано на совість. Ентоні Джошуа

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