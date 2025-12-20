«Мені встановили по дві титанові пластини»: Джейк Пол — про операцію на щелепі
Відеоблогер і боксер повідомив про успішну операцію після поразки нокаутом
близько 2 годин тому
Американський боксер та відеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) повідомив, що успішно переніс операцію після перелому щелепи, отриманого у бою з колишнім чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).
Щойно вийшов з операційної. Все пройшло гладко. Мені встановили по дві титанові пластини з кожного боку щелепи та видалили кілька зубів. Дякую всім за підтримку. Відчуваю сильний біль та скутість. Наступний тиждень буду харчуватися виключно рідкою їжею. Велика подяка чудовій команді Університету Маямі — усі були надзвичайно уважні та турботливі.
Поєдинок завершився перемогою Джошуа нокаутом у шостому раунді.