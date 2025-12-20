В ніч з 19 на 20 грудня 2025 року в американському Маямі відбулося велике боксерське шоу. У головному поєдинку зійшлися американський шоумен Джейк Пол (12–1, 7 KO) та екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа (28–4, 25 KO). Бій проходив у форматі восьмираундового поєдинку в надважкій вазі.

З перших хвилин Джошуа продемонстрував перевагу в класі, регулярно знаходячи ціль правою рукою вже в стартовому раунді.

У третьому та четвертому раундах британець повністю контролював хід бою. Наприкінці четвертого раунду Джейк Пол опинився на канвасі, однак рефері не зафіксував нокдаун і зробив зауваження обом боксерам.

П’ятий раунд став переломним – Пол двічі побував у нокдауні та насилу витримав серію потужних ударів. У шостому раунді Джошуа оформив третій нокдаун і завершив поєдинок чистим нокаутом.

Ентоні Джошуа (Велика Британія) – Джейк Пол (США) KO, 6-й раунд (6/8)