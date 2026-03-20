Генеральний директор Matchroom Boxing Френк Сміт применшив ймовірність проведення реваншу ексчемпіона у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) проти ветерана хевівейта Ділліана Вайта (31-4, 21 КО).

«Не думаю. У боксі можливо все, але я не вважаю, що саме Вайт стане наступним суперником.

Головне – привести Джошуа в стан, коли ми точно знатимемо, що він готовий, а не призначати дату заздалегідь.

Було б чудово побачити його в рингу влітку. Він уже повернувся до повноцінних тренувань, але має бути повністю готовим. Сподіваємося, скоро з’являться новини».