Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) може провести поєдинок-реванш проти Ділліана Вайта (31-4, 21 КО).

За інформацією Boxing King Media, Вайт наразі розглядається як основний кандидат на роль наступного суперника Джошуа, хоча офіційного підтвердження бою поки немає.

Боксери мають давню історію особистих зустрічей. У 2009 році на аматорському ринзі перемогу здобув Вайт, а в 2015 році вже у професіоналах Джошуа взяв реванш, нокаутувавши опонента. Третій поєдинок планувався на серпень 2023 року, проте тоді його проведення зірвалося.

