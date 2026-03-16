Не Ф’юрі і не Джошуа. Усик назвав найбільш незручного суперника в кар'єрі
Чемпіон розкрив подробиці своєї зустрічі з Чісорою
33 хвилини тому
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) відверто розповів, хто з опонентів завдав йому найбільше клопоту в ринзі.
Українець виділив не Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) чи Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), а ветерана хевівейту Дерека Чісору (36-13, 23 KO).
В інтерв'ю популярному виданню GQ Sports український чемпіон згадав той поєдинок:
Дерек як я! Йому було на все начхати – на рингу робив що хотів. Потім Чісора зізнався, що технічно не міг мене здолати, тому тиснув психологічно такою поведінкою. Але я витримав.
