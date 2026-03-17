«Нічого не погоджено»: Хірн розбив надії фанатів на швидкий бій Джошуа та Ф’юрі
Промоутер розповів, що переговори щодо бою наразі не ведуться
29 хвилин тому
Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), офіційно заперечив інформацію про досягнення домовленості щодо поєдинку проти Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO).
За словами очільника Matchroom Boxing, на сьогодні жодних підписаних документів або узгоджених дат не існує.
Це неправда. Немає жодних угод про поєдинок Джошуа з Ф’юрі. Нічого не погоджено. Були розмови ще до аварії Ентоні. Ми збиралися битися з Джейком Полом, потім у лютому-березні провести бій у Саудовській Аравії, а вже після цього — поєдинок із Тайсоном Ф’юрі. Потім трапилася аварія. З того часу не було жодних розмов про бій — лише про перегляд плану.
Нагадаємо, що найближчий вихід Тайсона Ф’юрі в ринг запланований на 11 квітня. Британець проведе поєдинок проти арсланбека махмудова (21-2, 19 KO).
Раніше повідомляли, що Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа підписали контракт на мегафайт.