Джошуа підтримав Україну: «Я поважаю український народ»
близько 1 години тому
Ентоні Джошуа
Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) звернувся з підтримкою до України. Відео зі словами боксера опублікувало luckypunchnet.
«Я поважаю український народ. Одна любов на все життя, вперед!»
Джошуа співпрацює з українським тренером Єгором Голубом та командою Олександра Усика під час підготовки до бою з Джейком Полом, який пройде 19 грудня в Маямі.
