Колишній чемпіон світу Девід Хей поділився думками про поєдинок Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейка Пола. Британця цитує fightnews.info:

Недостатньо зробити достатньо. AJ не можна перемогти у третьому раунді. Йому необхідно виграти у першому. І ця перемога має бути чистою, нищівною та бездоганною. Не можна, щоб Пол його струснув або змусив задкувати. Це має бути найгостріший його виступ.

Я поважаю платформу, яку збудував Джейк, і поважаю його хоробрість. Весь світ подивиться на цей бій. Але мікроскоп буде спрямований на AJ. Якщо тебе щодня б'ють у спарингу, то чомусь хтось повірить, що ти раптово зможеш щось зробити в бою, під світлом софітів? У цьому немає сенсу. Щось мало статися, щоб команда Пола відчула себе досить впевнено і випустила його на ринг. Але мені важко в це повірити, побачивши, як Лоуренс Околі набив йому фінгал, хоч він і не працював з Джейком більше ніж на 50 відсотків.