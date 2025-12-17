«Це стратегічний крок перед Ф’юрі»: Фаніян — про поєдинок Джошуа з Джейком Полом
Бій відбудеться 19 грудня
37 хвилин тому
Восьмий номер рейтингу WBO у першій напівсередній вазі Арам Фаніян (26–2, 6 КО) в коментарі Bet.ua поділився думками щодо поєдинку між Джейком Полом (12–1, 7 KO) та Ентоні Джошуа (28–4, 25 KO).
За словами українського боксера, підготовка Джошуа разом із командою Олександра Усика дає британцю додаткову перевагу.
Це ще один фактор, чому я не бачу шансів у Пола на перемогу над Ентоні. Попри все, що Джошуа вмів раніше, він зараз додав досвід тренувального табору Усика та команди, яка зробила неймовірні зусилля, щоб двічі його перемогти. Якщо перший бій Усик забрав без питань, то у другому Ентоні був набагато кращим і дав Олександру справжній важкий поєдинок. Тепер Джошуа може подивитися, що робить Усик, і застосувати це собі. На мою думку, це правильне рішення.
Щодо сенсу поєдинку з Джейком Полом, Арам пояснив:
Ви ж знаєте відповідь на це запитання. Джошуа заробить значні кошти за бій з непрофесійним боксером, який не представляє великої загрози, і зможе протестувати нову методику підготовки. Це допоможе йому бути готовим до наступного року та майбутніх поєдинків з Тайсоном Ф’юрі.
Поєдинок Джейк Пол — Ентоні Джошуа стане головною подією боксерського шоу, яке пройде 19 грудня в Маямі.
