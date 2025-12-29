Смертельна аварія в Нігерії: Ентоні Джошуа у лікарні
Трагедія забрала життя двох людей
близько 1 години тому
Колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) госпіталізували після дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Нігерії.
Інформацію офіційно підтвердив офіцер зі зв’язків із громадськістю поліції штату Огун Бабасеї Олусеї.
Командування поліції штату Огун підтверджує факт дорожньої аварії, що сталася сьогодні вздовж швидкісної траси Лагос—Ібадан. Ентоні Джошуа та інших постраждалих було доставлено до медичного закладу.
Внаслідок ДТП загинули двоє людей.
Поділитись