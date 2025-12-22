Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) поділився думками щодо завершення кар’єри Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO). Британця цитує fightnews.info:

Мені здається, що Теренс Кроуфорд може дати боксу набагато більше. Але річ не тільки у його фізичному стані, а й у тому, що відбувається у нього в голові. Він уже давно у боксі, тому, можливо, Теренс думає: «Забудьте про це, я закінчився ментально», хай навіть фізично він у порядку.

Я хотів би побачити, як він продовжує битися. Я думаю, що в нього багато чого залишилося, але ми повинні жити і дозволити іншим жити відповідно до їхніх правил.