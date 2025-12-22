Глава Queensberry Promotions Френк Воррен висловився про потенційний поєдинок Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) та Ентона Джошуа (29-0, 26 KO). Функціонера цитує vringe.com:

Я вважаю, що Тайсон здатний побити AJ, і сам Тайсон, і вся його команда думають так само. Все впирається у цінність поєдинку. Це великий бій, і він вартує великих грошей. Тайсон має свою ціну. Якщо він отримає те, що хоче, він вийде в ринг і поб'ється.

Та версія Джошуа, яку я бачив у цьому бою (AJ з Джейком Полом), лише посилила мою впевненість у Тайсоні. Було кілька моментів, коли Джейк Пол його ловив: він влучив парою гарних джебів і навіть зачепив аперкотом. Але Пол просто надто маленький.

Тайсон нокаутує Джошуа. Я знаю, що він його нокаутує. Він потужний панчер. У Джошуа не так складно влучити, а проти нього буде справжній боксер, справжній боєць з міцним підборіддям.