Макгрегор: «У Джошуа є темна сторона»
Конор оцінив перемогу AJ над Джейком Полом
близько 1 години тому
Фото: Matchroom
Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор висловився про поєдинок Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Джейка Пола. Ірландця цитує vringe.com:
Я дивився на Джошуа з рінгсайду. Це боєць з дуже важкими кулаками. По життю це хороша, щаслива людина. Але в ньому є агресивність. У Ентоні Джошуа є темна сторона. І мені здається, що багато хто не усвідомлює цього.
Нагадаємо, що блогеру після поєдинку провели операцію.