Володимир Кириченко

Колишній чемпіон у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) в інтерв'ю talkSPORT Boxing пропонував своєму співвітчизнику Тайсону Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) провести проміжний поєдинок проти одного з клієнтів Queensberry Promotions перед їхнім очним мегафайтом.

«Він битиметься з Ітаумою?».

Не знаю точно, з ким він битиметься. Воррен не дав мені жодного натяку.

«Бо коли я шукав суперника на цю дату, він казав мені щось на кшталт: «Побийся з Вордлі, побийся з Ітаумою. Ці бої легко організувати, якщо тобі потрібен бій для повернення.

Тож, як на мене, це були б ідеальні варіанти, бо вони ж усі в одного промоутера, так?».

Так.

«Тож якщо Ф’юрі справді той, за кого себе видає, можливо, йому варто зробити крок вперед, а Френку – запропонувати свого бійця, замість того щоб перейматися тим, чим займаюся я».

Джошуа та Пренга провели першу дуель поглядів перед поєдинком в Ер-Ріяді. Відео