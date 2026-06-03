Джошуа запропонував Ф’юрі провести проміжний бій проти боксера Queensberry
AJ вирішив зачепити «Циганського короля»
близько 2 годин томуПідписатися в
Колишній чемпіон у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) в інтерв'ю talkSPORT Boxing пропонував своєму співвітчизнику Тайсону Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) провести проміжний поєдинок проти одного з клієнтів Queensberry Promotions перед їхнім очним мегафайтом.
«Він битиметься з Ітаумою?».
Не знаю точно, з ким він битиметься. Воррен не дав мені жодного натяку.
«Бо коли я шукав суперника на цю дату, він казав мені щось на кшталт: «Побийся з Вордлі, побийся з Ітаумою. Ці бої легко організувати, якщо тобі потрібен бій для повернення.
Тож, як на мене, це були б ідеальні варіанти, бо вони ж усі в одного промоутера, так?».
Так.
«Тож якщо Ф’юрі справді той, за кого себе видає, можливо, йому варто зробити крок вперед, а Френку – запропонувати свого бійця, замість того щоб перейматися тим, чим займаюся я».
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