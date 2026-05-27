Відомий американський спеціаліст Роберт Гарсія для YSM Sports Media поділився думками про подальші плани володаря титулу WBC у напівважкому дивізіоні Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО).

«У нього немає жодного сенсу битися з Френком Санчесом. Френк – не велике ім’я.

Я вважаю, що він має одразу виходити на Усика. Досвідчений тренер подвоїв свою впевненість, коли його перепитали, чи справді він думає, що Бенавідес переможе.

Я думаю, Бенавідес поб’є Усика. Так, я справді вважаю, що він його поб’є. Розумію, що ризик величезний і це буде нелегко, але я дійсно думаю, що Бенавідес переможе його».