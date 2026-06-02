Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) поділився думками про потенційний поєдинок проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена (1-1, 1 КО), який зараз виступає в професійному боксі. Британський важковаговик проаналізував сильні та слабкі сторони нідерландця крізь призму його нещодавнього бою проти Олександра Усика (25-0, 16 КО). Слова наводить Ring Magazine.

Ріко – дуже нестандартний боєць. Він не схожий на класичних боксерів. Але мені здається, що це зіграло б на мою користь.

І якщо реванш між ним та Усиком все ж відбудеться, думаю, це також працюватиме на користь Усика, тому що тепер у нього є всі необхідні дані про суперника.

Але треба віддати Ріко належне. Він виступив дуже добре. Він здивував мене і здивував багатьох інших.