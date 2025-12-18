Олег Гончар

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) розповів про співпрацю з тренером Єгором Голубом та командою Олександра Усика (24-0, 15 КО) напередодні бою з Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова боксера навів портал BoxingScene.

Джошуа пояснив, що бій з Полом — це не просто повернення та шум, а можливість знову опинитися на чолі черги і показати, чому він провідний боксер світу з найкращою командою та штабом. 19 грудня він доведе це на рингу.

Британець додав, що нова команда змінила його духовно: він став більше молитися, навчившись цьому від команди та усвідомивши важливість молитви.

«Можливо, те, що я став більше молитися — і це важливо. Я навчився цьому від команди, усвідомив важливість молитви. Тепер я молюся більше». Ентоні Джошуа

