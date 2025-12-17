«У Джейка Пола великі яйця...». Джошуа прагне нокаутувати ютубера
Зірковий британець чекає на своє повернення
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) для The Ring поділився думками про майбутній поєдинок з відомим американським боксером та відеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).
«Для мене було честю отримати запрошення до Америки, щоб виступити перед дивовижними людьми. Я маю це зробити. У Джейка Пола великі яйця, і я маю віддати йому належне за те, що він прийняв цей бій, бо я готовий. Час починати.
Вболівальники хочуть побачити потужні удари, вони хочуть побачити, як когось нокаутують, і я збираюся виправдати очікування».
Бій пройде 19 грудня. Джошуа готувався до поєдинку проти Джейка з командою Олександра Усика.
