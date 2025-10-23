Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) прокоментував заяву про те, що абсолютний чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 КО) хоче битися з переможцем його поєдинку проти володаря тимчасового титулу WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО). Про це Паркер розповів в інтерв’ю The Ring.

Паркер визнав, що можливість бою з Усиком у 2026 році мотивує, але наголосив, що його головна мета – перемога над Вордлі 25 жовтня. Він підкреслив, що зараз зосереджений виключно на підготовці до цього поєдинку, а майбутні плани, включно з потенційним боєм проти Усика, розглядатиме після завершення суботнього бою.

Поєдинок Паркера і Вордлі стане ключовим для визначення претендента на бій з Усиком.