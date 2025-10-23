Тренер Паркера назвав імена найкращих суперважковаговиків сучасності, Усик – у списку?
Смілива оцінка ситуації
близько 1 години тому
Олександр Усик / Фото - ESPN
Енді Лі, тренер тимчасового чемпіона WBO у надважкому дивізіоні Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), розповів, кого вважає найкращими боксерами у хевівейті.
Цитує Лі boxingscene.com.
«На мою думку, зараз найкращі надважковаговики у світі – це Усик, безумовно номер один, і Джозеф – номер два. Забудьте про рекорди й те, хто коли кого переміг. Якщо просто дивитися, що ці хлопці роблять у рингу, то на вершині саме Усик і Джозеф».
