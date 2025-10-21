Паркер закликав Усика активніше виходити на ринг
Тимчасовий чемпіон WBO закликав українця не зволікати та організувати нові поєдинки
40 хвилин тому
Фото: Getty Images
Тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) закликав абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 KO) активніше виходити на ринг та давати шанс іншим боксерам поборотися за титули. Слова наводить The Mirror.
Знаєте що, я не розумію, чому Усик так довго чекає. Він великий чемпіон і досяг колосальних успіхів у боксі. Ми, не тільки топ-боксери, а й усі важковаговики, хочемо бачити більше руху у боротьбі за титули чемпіона світу. Так що, Усик, давай, давай! Нам потрібен трохи екшен.
Бій між Паркером і Вордлі відбудеться 25 жовтня у Лондоні.
Усик планує бій з переможцем поєдинку Паркер - Вордлі.