Олег Гончар

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив talkSPORT Boxing, що зараз не час говорити про кар'єру боксера після трагічної ДТП в Нігерії.

Хірн пояснив, що з поваги до Джошуа варто утриматися від коментарів, враховуючи пережите та трагічну загибель Сіни та Латца. Джошуа потребує часу та усамітнення, тому не буде заяв щодо кар'єри чи наступних боїв.

Едді вважає, що Ентоні має відновитися фізично та емоційно, тому поки нема чого обговорювати. Промоутер попросив залишити боксера в спокої та помолитися за нього й родини постраждалих у цій жахливій події.

Нагадаємо, раніше дядько Джошуа заявив, що Ентоні завершив кар’єру після трагічної ДТП.