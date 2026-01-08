Олег Гончар

Менеджер Тайсона Ф’юрі Спенсер Браун в інтерв’ю BoxNation розповів про бажаних суперників для повернення свого підопічного.

За словами Брауна, бій з Фабіо Вордлі був цікавим, але, можливо, занадто ризикованим для 37-річного Ф’юрі. Тайсон хоче елітних бійців свого віку — Олександра Усика чи Ентоні Джошуа.

Браун зазначив, що Ф’юрі вже вигравав усі титули, тому пояс не обов’язковий мотиватор. Головне — гроші та інтерес публіки. Він упевнений, що третій бій з Усиком стане "останнім танцем" і розпродасть стадіон у Манчестері.

На закид, що більшість вважає серію завершеною двома перемогами Усика, Браун відповів: «Чому ні? Люди прийдуть».

Ф’юрі не бився після поразки Усику в травні 2025-го. Повернення очікується в 2026-му.