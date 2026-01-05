Олег Шумейко

Тренер Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) Єгор Голуб розповів sport-express.ua про роль Олександра Усика (24-0, 15 KO) в історії боксу.

Ти добре знаєш Усика не лише як чемпіона, а як людину. Що в ньому найбільше недооцінюють ті, хто бачить його тільки в ринзі?

Його силу.

Чи був момент, коли ти зрозумів: Усик – це вже не просто топ-боксер, а історична постать?

Коли він перебив усіх британських чемпіонів. Хто б що не казав. Всі бачили відео, де Дерек Чісора підходить до нього і каже: «Ти колись перестанеш нас бити?», а він відповідає: «Ні».

Раніше повідомлялося, що Усик може провести бій з Деонтеєм Вайлдером у США.