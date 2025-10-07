Ексчемпіон назвав бійця, для перемоги над яким Кроуфорду потрібно «диво»
Бредлі вважає, що Теренсу буде непросто у поєдинку з біволом
38 хвилин тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі розповів, хто може створити реальні проблеми для Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO). Слова американця наводить secondsout.com:
Кроуфорду, можливо, потрібне диво, щоб перемогти цього хлопака прямо зараз. Стилі створюють бої, а бівол має стиль, щоб викликати у Кроуфорда істерики. У нього є розмір, робота ніг, джеб і захист, до того ж, щоб влаштувати з ним війну.
