Колишній чемпіон світу Заб Джуда оцінив перспективи Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 KO) у поєдинку з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Американця цитує fightnews.info:

Вайлдер краще отримати цей бій. Але насправді Деонтею потрібно тренуватися. Йому потрібно готуватись до цього поєдинку. Йому не можна пропускати день ніг. Необхідно тренувати ноги та все інше.

Я вірю, що якщо Деонтей Вайлдер вийде і буде битися правильно, то він може зробити цей бій більш конкурентним і цікавим, ніж багато хто чекає. Повірте мені. У Вайлдера, як і раніше, дещо є. Він все ще може бахнути. У нього є потужний удар з правої – це останнє, що ти втрачаєш.