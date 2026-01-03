Усик кинув виклик боксеру, бій з яким хотів бій ще у 2020 році
У команді українця зізналися, чому вибір пав на Вайлдера
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Член команди Олександра Усика (24-0, 15 KO) Сергій Лапін розповів rtfight.com, як в українця виникла ідея у наступному поєдинку зустрітися з Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 KO):
Ідея бою з Вайлдером у США з’явилася в Олександра ще у 2020 році. На жаль, тоді обставини не склалися – не все залежало від нас, і рівень організаційної готовності просто не дозволяв провести цей поєдинок так, як він того заслуговував. Зараз ситуація інша – і за масштабом, і за можливостями.
