Британський тренер Домінік Інгл висловився про потенційний бій Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) з Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). Наставника цитує vringe.com:

Це хороший бій. Я думаю, у них той самий промоутер, і це має сенс. Цей бій не вищий за рівень Фабіо Вордлі. Подивіться його минулі бої. Він довів неправоту людей. Подивіться на роботу, яку він зробив з Джозефом Паркером. І у віці Тайсона час поза рингом тебе підточує, і потрібно багато часу, щоб повернутися. У тебе не може бути просто табір на 12 тижнів, і ти повернувся. На боці Фабіо Вордлі бажання, молодість, амбіції. А Тайсон Ф'юрі має гроші, але чи має ще мотивацію?

Тайсон має боксерські здібності зривати плани опонента і робити всі подібні речі, але якщо Фабіо зможе впоратися з цим, а Тайсон не зможе витримати 12 раундів, то може статися апсет. Але Тайсон дуже розумна людина, він дуже розумний боєць. Він ретельно запланує свій шлях, він зважить, з ким йому треба битися, і якщо будуть натяки, що Фабіо Вордлі у справі, а Тайсону необхідний інший бій для повернення, тоді він вибере інший поєдинок. Я не думаю, що його примушуватимуть до цього. Але якщо Тайсон Ф'юрі націлиться на цей поєдинок, йому потрібно переконатися, що він на 100% увімкнений, тому що як ми бачили з Фабіо Вордлі – лише один дюйм, лише одна помилка, і він скористається цим. Він має цим скористатися. Подивіться на його бої, коли здавалося, що йому кінець, а він просто вислизнув. Опонент трохи проморгав і – бабах, він у справі.

Таке траплялося з Тайсоном у бою проти Усика. Тайсон раптово втратив концентрацію і Усик упіймав його лівою, що змінило хід поєдинку. Тайсону потрібно бути дуже обережним. Йому треба бути включеним, він повинен хотіти бою, він повинен хотіти бути найкращим, мати такі амбіції, тому що ти не можеш виходити на бій з такою людиною, як Фабіо Вордлі, без особливого ентузіазму, бо тоді тобі чудово дістанеться.