Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) для The Ring Magazine відповів на питання про те, скільки боїв йому залишилось провести до завершення кар'єри.

Олександре, ти вже найкращий боєць усіх часів. Ти майбутній член Залу слави. Як довго ти ще будеш битися? Скільки ще боїв у нас є?

«Я думаю, що ще два-три бої».

Олександр наступний бій хоче провести проти Деонтея Вайлдера.

За словами менеджера українця Клімаса, поєдинок може відбутись в кінці квітня або на початку травня. Усик говорив, що бій може відбутись влітку.