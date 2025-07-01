Ексчемпіон світу ставить на дострокове завершення реваншу Усик – Дюбуа
Маккензі вважає, що Даніель не витримає високого темпу українця
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі поділився своїм баченням другого поєдинку Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) та Олександра Усика (23-0, 14 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Як на мене, перемогти має Усик. Мабуть, він зупинить Дюбуа наприкінці бою. Дюбуа треба перетворити цей бій на криваву лазню. Він повинен гнатися і переслідувати Усика, а роблячи це, він залишить себе відкритим, тому що він битиметься в шаленому темпі. Питання, чи зможе він діяти в такому темпі всі 12 раундів? Він не може робити це протягом 8 раундів, він не може робити це протягом 10 раундів. А що буде за 12 раундів? І потім йому треба сподіватися, що наприкінці бою Усика буде настільки побито, що рефері зможе потенційно зупинити бій. Я просто цього не бачу.