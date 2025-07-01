У Великій Британії назвали єдиний шлях для перемоги Дюбуа над Усиком
Маккензі вважає, що Даніель має піти на ризик
44 хвилини тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі висловився про стратегію Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) на реванш з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Краще цього бою нічого не може бути. Зараз це зовсім інша версія Деніела Дюбуа, порівняно з першим поєдинком проти Олександра Усика. Дюбуа посилить свою гру. Якщо Дюбуа зможе перетворити цей бій на криваву лазню… Адже це єдиний спосіб для нього виграти цей поєдинок. Це означає, що він піде на ризик, він зробить все, що він не робив у першому бою, і цього разу постарається зробити правильно.