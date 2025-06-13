Олег Шумейко

Колишній чемпіон світу Карл Фремптон високо оцінює досягнення Олександра Усика (23-0, 14 KO). Британця цитує vringe.com:

Йому 38 або 39. Неймовірно те, що він зробив – він розчистив крузервейт, багато його боїв пройшли далеко від дому. Він зробив те ж саме і в надважкій вазі. Він багато працював і побив хлопців на їхній території. У плані того, що він зробив як боксер, він пройшов бокс. Він горда людина, справді любить битися, і мені здається, ми його ще побачимо.

Багато людей кажуть, що Усик найкращий надважковаговик, якого вони коли-небудь бачили.

Він один з найкращих бійців, які колись жили. Через 20 років люди скажуть, що Олександр Усик був одним з найкращих бійців, які колись жили. Але вони не люблять говорити це, поки у бійця продовжується його кар'єра. Але він двічі побив Джошуа, двічі побив Ф'юрі, він розчистив дивізіон від усіх цих убивць у крузервейті. Він був у такому дивізіоні, який був сповнений справді добрих бійців, і він розчистив цей дивізіон, багатьох з них він побив на їхній території. Не так багато людей зробили те, що він зробив і за такий короткий час. Зараз він величний у всі часи, і він ще не завершив свою кар'єру.

Відомий гонорар Усика за реванш з Даніелєм Дюбуа.