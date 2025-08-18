Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2-1, 22 KO) оголосив про намір повернутися на ринг наприкінці цього року або на початку наступного.

У коментарі для Fight Hype американець мексиканського походження розповів, що вже відновився після операції на руці й готовий знову виходити у бій.

Мої руки в порядку, почуваюся добре. Психологічно та духовно я також у чудовій формі. У вересні поїду до Саудівської Аравії, щоб зустрітися з Туркі Аль аш-Шейхом та людьми, які можуть організувати для мене поєдинки. Сподіваюся, що вже у грудні чи січні вийду в ринг. Енді Руїс

Енді Руїс здобув найбільшу перемогу у кар’єрі в червні 2019 року, коли сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа, вийшовши на заміну Джарреллу Міллеру, який тоді провалив допінг-тест.

