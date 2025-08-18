Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2-1, 22 KO) поділився думками щодо потенційного поєдинку між Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та членом Залу слави боксу Андре Уордом.

Нещодавно Уорд заявив у соцмережах, що єдиний бій, який може змусити його повернутися у ринг — це зустріч із Джошуа.

У коментарі Fight Hype Руїс, який у 2019 році сенсаційно переміг Джошуа, а згодом поступився йому у матчі-реванші, висловив сумніви щодо шансів Уорда.

Зараз усі хочуть зустрітися з Джошуа, бо вважають його вразливим. Думають, що він вже не тримає удар, але я знаю — він досі небезпечний важковаговик. Якщо Андре Уорд вийде проти нього, це буде дуже складний бій. Енді Руїс

Мексиканець згадав і Джейка Пола, заявивши, що саме в нього може бути більше шансів у ринзі проти Джошуа:

Джейк Пол, як не дивно, має навіть кращі перспективи. Він активний, вищий і справжній важковаговик. Ніхто не робить те, що він. Енді Руїс

Джошуа прийняв виклик на бій від легенди боксу.