«Може стати його кінцем». Фроч – про бій Усика з Ітаумою
Карл вважає, що Мозес поки не готовий до такого виклику
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Ексчемпіон світу Карл Фроч поділився думками про потенційний поєдинок Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO) та Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова британського експерта наводить fightnews.info:
Не можна квапити Ітауму. Якби я був його менеджером, то не став би відразу ж зводити його з Усиком, старим ветераном, який провів сотні боїв у аматорах, абсолютним чемпіоном світу у крузервейті та надважкій вазі з досвідом титульних поєдинків. Якщо поставити Усика проти 20-річного хлопця, то для Ітауми це може стати його кінцем, чи не так?
Нагадаємо, що Усик отримав травму в останньому поєдинку.