Олег Гончар

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик відвідав медичний центр Національної гвардії України, де проходять реабілітацію військовослужбовці. Про це повідомив ексзахисник «Динамо» та збірної України, військовослужбовець Нацгвардії Владислав Ващук у Facebook.

Усик відгукнувся на запрошення Ващука, щоб підтримати воїнів, які відновлюються після бойових дій. Чемпіон поспілкувався з гвардійцями, подякував за їхню службу, побажав швидкого одужання та поділився принципами, які допомагають йому перемагати.

«Присутність людини, яка досягла вершин у спорті, але не стоїть осторонь війни, надихає. Усик розчулив навіть найстриманіших своєю людяністю». Владислав Ващук

Під час зустрічі Усик та військові щиро розмовляли, жартували та обмінювались історіями. За словами Ващука, такі візити зміцнюють моральний дух і підкреслюють єдність українців.

