Колишній чемпіон світу дєніс лєбєдєв розповів, у чому сила абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова бійця наводить fightnews.info:

Тут усе очевидно. Олександр Усик – яскравий приклад вищої школи боксу. Напевно, школи СРСР. Я скажу, що то ноги. Мені тато з дитинства твердив: «Синку, ноги і передня рука». Але говорити – одне, а робити – зовсім інше. Ось Усик робить – і результат ми з вами бачимо.

Ноги – краса, чітка робота передньої руки. Він передньою рукою готує, створює собі можливість для подальшої атаки і робить, десь перечікує. Шкода, звичайно, але і на нього знайдеться управа. У нас спорт такий, як кажуть. Управа у хорошому сенсі. Рідко кому вдалося закінчити кар'єру небитим. Або це було не дуже чесно, або цього не було взагалі.