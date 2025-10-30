Усик веде переговори про чемпіонський поєдинок з Вордлі
Воррен назвав два варіанти розвитку подій
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Глава Queensberry Promotions Френк Воррен висловився про переговори про поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). Британця цитує vringe.com:
На даний момент ситуація така: Усик зобов'язаний захищати титул WBO проти Фабіо, ми ведемо переговори. Якщо ми не дійдемо угоди за умовами, бій піде на промоутерські торги. Той, хто виграє торги, визначить місце проведення бою та дату, після чого контракти мають бути підписані. А далі або містер Усик підпише контракт, або ні. Якщо підпише – у нас буде бій, якщо ні – Фабіо стане чемпіоном і зустрінеться з іншим суперником.
