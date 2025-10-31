Вордлі заслужив Усика — Воррен розповів про перспективи Фабіо
Нокаут в бою з Паркером робить британця обов'язковим претендентом на абсолютний титул
близько 2 годин тому
Промоутер Френк Воррен переконаний у готовності свого підопічного Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) до мегафайту проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО). Про це Воррен сказав в коментарі порталу talkSPORT.
Вордлі заслуговує на шанс. Те, що ми зробили з Фрейзером Кларком у другому бою – сенсаційний нокаут. Він програвав Гані, але має вирівнювач – силу удару. Якщо зловить, проблеми неминучі.
Британець, тимчасовий чемпіон WBO, нещодавно нокаутував Джозефа Паркера.
Він класний нокаутер. У другому раунді з Паркером, якби капа не випала, все могло закінчитися раніше.
Нагадаємо, WBO може зобов'язати Вордлі битися з Мозесом Ітаумою.