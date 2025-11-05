Олег Шумейко

Британський експерт боксу Гарет Девіс заявив BoxNation, що колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) всерйоз розглядає ідею провести третій бій з Олександром Усиком (24-0, 15 KO):

Ми знаємо, що Тайсон добивається третього бою з Усиком. Особливо це стало помітно після перемоги Вордлі. Він реально хоче з ним провести трилогію. Гарет Девіс

Відзначимо, що надважковаговики провели два поєдинки у 2024 році – у першому українець переміг роздільним рішенням суддів, а у другому виграв у суперника одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що Усик може уникнути поєдинку з Фабіо Вордлі, не втративши титул WBO.