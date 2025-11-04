Олег Гончар

Президент WBO Густаво Олівері чітко окреслив план на надважку вагу, передає портал Ring Magazine.

Якщо абсолютний чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 КО) з поважної причини не зможе вийти на ринг проти тимчасового чемпіона Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), британця зобов’яжуть захищати титул проти Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

Комітет залишає за собою право зобов’язати тимчасового чемпіона провести захист. Якщо Усик не буде доступний з будь-якої обґрунтованої причини, ми зобов’яжемо його провести захист. Густаво Олівері

Вордлі здобув статус тимчасового чемпіона, зупинивши Джозефа Паркера в 11-му раунді. WBO вже зобов’язала Усика битися з переможцем цього поєдинку. Ітаума, 20-річний британський проспект, став офіційним претендентом за іншою версією, але він не поспішає битися з українцем.

Нагадаємо, Вордлі є дуже великим андердогом в бою з Усиком.