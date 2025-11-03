Усик відвідав спецпідрозділ Омега та підтримав українських воїнів
Український чемпіон передав їм заряд віри, енергії й мотивації до перемоги
6 хвилин тому
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) завітав до Центру спеціального призначення Омега.
Український боксер зустрівся з військовослужбовцями, поспілкувався з ними, поділився власним досвідом і мотивуючими словами підтримки.
Під час спілкування Усик передав бійцям свою енергію та віру в перемогу, наголосивши, що сила і стійкість українців — не лише у спорті, а й у щоденній боротьбі за свободу.
Джон Ф’юрі: «Вордлі ще не готовий до бою з Усиком».
