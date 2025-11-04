Хірн: «Усик старіє, але досі залишається небезпечним суперником»
Промоутер впевнений, що Вордлі чекатиме найбільше випробування у кар’єрі
близько 1 години тому
Промоутер Едді Хірн з нетерпінням очікує на можливий бій у надважкій вазі між Олександром Усиком (24-0, 15 KO) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO).
У розмові з The Stomping Ground керівник Matchroom Boxing зазначив, що поєдинок з абсолютним чемпіоном світу стане для британця зовсім іншим випробуванням, ніж будь-який попередній бій.
Так, Усик уже не молодшає. Але, коли ти виходиш проти нього, це зовсім інший рівень. Фабіо буде явним андердогом, однак він має потужний удар, добре підготовлений і не боїться діяти агресивно. Та цей бій — зовсім інший виклик.
