Телеведучий і коментатор Адам Сміт висловився щодо потенційних суперників володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). Про це він заявив в ефірі ютуб-каналу talkSPORT Boxing.

За словами Сміта, одним із можливих варіантів є Енді Руїс, який повернувся до тренувального процесу. Коментатор зазначив, що зосереджений Руїс є небезпечним суперником завдяки високій швидкості рук і може бути цікавим опонентом, якщо Усик планує провести наступний бій у США.

Також Сміт згадав Деонтей Вайлдер, однак зауважив, що американець, імовірно, готується до поєдинку проти Дерека Чісори. Окремо він відзначив перспективність можливого бою між Руїсом і Фабіо Вордлі, назвавши його привабливим з точки зору інтересу публіки.

Крім того, серед потенційних суперників Усика Сміт назвав Джареда Андерсона та Джаррелла Міллера, який найближчим часом має повернутися в ринг. За словами коментатора, варіантів достатньо, однак ключовим чинником залишається бажання Усика провести наступний бій саме в Америці.

Нагадаємо, раніше Тайсон Ф’юрі заявив, що його поразки від Усика були політичним рішенням.