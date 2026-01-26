Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) прокоментував можливість проведення бою проти чинного володаря титулу WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO), наголосивши, що наразі зарано говорити про конкретні плани. Слова наводить Sky Sports.

Також британський боксер заявив, що його поразки від Олександра Усика (24-0, 15 KO) були політичним рішенням:

Подивимося, як я впораюся зі своїм поверненням! Ніколи не кажи «гоп», поки не перескочиш. Рухаємося крок за кроком, по одному бою за раз.

Я «з’їдаю» панчерів на сніданок — я тричі бився з найпотужнішим панчером в історії, коли ми обидва були на піку та не мали поразок! Також я прибрав Володимира Кличка, старого «Сталевого молота». Переміг Усика два рази, але обидва рази віддали перемогу йому. Політика.