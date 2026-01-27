Ексчемпіон світу Карл Фроч висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 KO). Британця цитує vringe.com:

Олександр Усик повертається і може побитися проти Деонтея Вайлдера. Як на мене, то з Деонтеєм Вайлдером покінчено, фініш. Насамперед, давайте поговоримо, чи заслуговує Усик на невеликий подарунковий бій, бо він саме таким він і є, як на мене. Це бій проти Деонтея Вайлдера. Я знаю, що Вайлдер може вдарити, тому що це остання річ, яка йде. Так говорить старе прислів'я. Коли Роккі Бальбоа повернувся в шостій частині: «Остання річ, яка йде – це твоя міць». Але ми бачили Деонтея Вайлдера, якого розчавив Чжан Чжилеї. Ми бачили, як він програв Джозеф Паркеру.

Але чи заслуговує Усик на надійний бій? Бо він таким і є. Деонтей Вайлдер все ще може вдарити, у нього є цей фактор. Я хочу сказати, що я хотів би побачити, щоб Усик завершив кар'єру, я це вже давно говорю. Він зробив все, що потрібно зробити, він заробив багато грошей, і це йому не потрібно. Але він все ще хоче битися, все ще насолоджується цим, то чому б і не провести ще один бій.

Деонтей програв чотири бої з останніх шести: два Ф'юрі і потім Чжану, і Паркеру. Як на мене, то з Деонтеєм Вайлдером покінчено, це фініш. Він не може тримати удар, він навіть виглядає так, немов він вже не так жорстко б'є. Тому цей елемент, що Вайлдер може жорстко вдарити і може спіймати Усика, і це може бути видовищний бій… Усик дуже розумний, дуже кмітливий. Деонтей Вайлдер не зловить його підборіддям. Він побачить цей удар до його відправлення. Він не пропускає, і це легкий бій для нього!

Я не звинувачую Усика, я великий його фан. Я люблю його, він блискучий боєць. Який же боєць, цей Олександр Усик. Чи потрібно Усику битися з Вайлдером? Чи бажаєте ви це побачити? Я буду за цим стежити, бо це Усик і це Вайлдер, але це бій-подарунок, на який він, напевно, заслуговує. І шана йому!