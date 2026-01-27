Беленюк назвав єдиного цікавого для Усика суперника – це не Вайлдер
Жан хотів би побачити бій українця з перспективним британцем
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк розповів в інтерв’ю sport-express.ua, бій Олександра Усика (24-0, 15 KO) з ким хотів би побачити:
З наявних, можливо, бій проти англійця Мозеса Ітауми. Він – молодий хлопець, але достатньо впевнено крокує сходинками світових рейтингів.
А взагалі я думаю, що Олександр Усик вже настільки великий, що його можна порівнювати тільки в ретроспективі попередніх великих чемпіонів. Таких як Майк Тайсон, Леннокс Льюїс, брати Клички. Ось бій проти когось із них у їхніх найкращих кондиціях був би дійсно цікавим. На жаль, це неможливо.
Нагадаємо, що Усик зіграв за Полісся.