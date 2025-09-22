Боксерський оглядач Макс Келлерман висловився про бій Шакура Стівенсона (24-0, 11 KO) та Теофімо Лопеса (22-1, 13 KO). Слова експерта наводить vringe.com:

Шакур Стівенсон та Теофімо Лопес проводять дуель поглядів. У чому божевілля для мене у такому поєдинку? Я пам'ятаю, як я був маленькою дитиною, і Шугар Рей Леонард виграв золоту медаль, а потім він б'ється з Бенітесом за титул, а потім двічі б'ється з Дюраном, потім він б'ється з Хірнсом. Не потрібно було 100 років, щоби зробити бій. Але що несамовитого в цьому поєдинку – те, що це справжній супербій. І я говорив це у трансляції бою Кроуфорд – Канело: «Такого не може бути». Реальний супербій – це коли в епосі осідає пил і залишається тільки два бійці. Алі та Фрейзер, Леонард та Хаглер, Мейвезер та Пак’яо – це супер бої. Кроуфорд і Канело – ці двоє великі бійці в епосі. Ось цей поєдинок (Стівенсон – Лопес) міг би легко відбутися наприкінці ери, тому що Теофімо може бути бійцем, який залишиться, і Шакур може бути таким самим. Але цей бій може відбутися зараз!

Я люблю поєдинки зі швидкісними шахами. Не кожен бій має бути рок-н-ролом, правда? Естетично можуть бути проблеми, тому що комусь потрібно виходити на позицію лідера, а вони обидва контрпанчери. Але Теофімо має кути, працюють ноги, що може турбувати такого хлопця, як Шакур. Теофімо побив Ломаченка, коли Ломаченко був на вершині світу.

Зазвичай у боях такого розмаху чи такому рівні виграє боєць з кращим захистом. Я думаю, що історія каже, що зазвичай так і відбувається в бою між елітними хлопцями. У Шакура захист краще, але Теофімо Лопес, коли він був андердогом, а це було у двох боях, він провів найкращі бої у кар'єрі. Чи Шакур, який побив Сепеду, досить хорошим бійцем, щоб побити Теофімо, який побив Ломаченка? Чи Шакуру потрібно знайти ще одну передачу, щоб побити Теофімо?

Теофімо вже бився з бійцями рівня Шакура, краще Шакур за Ломаченка чи ні – це неважливо, але це бійці порівняльного класу, а Шакур ніколи не бився з кимось подібним до Теофімо Лопеса.